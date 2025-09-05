Journées d’initiations gratuites au golf Golf Blue Green Sainte-Maxime Sainte-Maxime
Journées d’initiations gratuites au golf Golf Blue Green Sainte-Maxime Sainte-Maxime vendredi 5 septembre 2025.
Journées d’initiations gratuites au golf
Golf Blue Green Sainte-Maxime Avenue du Débarquement, 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 10:30:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
Date(s) :
2025-09-05
La rentrée rime avec le retour des initiations gratuites au golf du 5 septembre au 19 octobre 2025.
.
Golf Blue Green Sainte-Maxime Avenue du Débarquement, 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 02 02 ste.maxime@bluegreen.fr
English : Free golf initiation days
September marks the return of free golf lessons from September 5 to October 19th of 2025.
German :
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres kehren auch die kostenlosen Golfeinführungen vom 5. September bis 19. Oktober 2025 zurück.
Italiano : Giornate gratuite di iniziazione al golf
Il rientro a scuola coincide con il ritorno delle lezioni gratuite di golf dal 5 settembre al 19 ottobre 2025.
Espanol :
La vuelta al cole significa el regreso de los cursos gratuitos de iniciación al golf del 5 de septiembre al 19 de octubre de 2025.
L’événement Journées d’initiations gratuites au golf Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime