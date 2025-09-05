Journées d’initiations gratuites au golf Golf Blue Green Sainte-Maxime Sainte-Maxime

Journées d’initiations gratuites au golf

Golf Blue Green Sainte-Maxime Avenue du Débarquement, 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime Var

La rentrée rime avec le retour des initiations gratuites au golf du 5 septembre au 19 octobre 2025.

Golf Blue Green Sainte-Maxime Avenue du Débarquement, 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 02 02 ste.maxime@bluegreen.fr

English : Free golf initiation days

September marks the return of free golf lessons from September 5 to October 19th of 2025.

German :

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres kehren auch die kostenlosen Golfeinführungen vom 5. September bis 19. Oktober 2025 zurück.

Italiano : Giornate gratuite di iniziazione al golf

Il rientro a scuola coincide con il ritorno delle lezioni gratuite di golf dal 5 settembre al 19 ottobre 2025.

Espanol :

La vuelta al cole significa el regreso de los cursos gratuitos de iniciación al golf del 5 de septiembre al 19 de octubre de 2025.

