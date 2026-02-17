Journées d’initiations gratuites au golf Golf Blue Green Sainte-Maxime Sainte-Maxime

Journées d’initiations gratuites au golf

Golf Blue Green Sainte-Maxime Avenue du Débarquement, 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 10:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-03-13

La rentrée rime avec le retour des initiations gratuites au golf du 13 mars au 26 avril 2026.

.

Golf Blue Green Sainte-Maxime Avenue du Débarquement, 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 02 02 ste.maxime@bluegreen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Free golf initiation days

Back to school coincides with the return of free golf initiations from March 13 to April 26, 2026.

L’événement Journées d’initiations gratuites au golf Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme de Sainte Maxime