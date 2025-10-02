Journées d’octobre et Folie’ Flore Mulhouse

Journées d’octobre et Folie’ Flore Mulhouse jeudi 2 octobre 2025.

Journées d’octobre et Folie’ Flore

120 rue Lefebvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-02 10:00:00

fin : 2025-10-11 23:59:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-03 2025-10-12

Les Journées d’Octobre, très prisé par les amateurs de gastronomie, de produits du terroir, par ceux qui aiment faire la fête en famille ou entre amis.

Les jardins extraordinaires de Folie’Flore sont conçus comme de véritables oeuvres d’art à ne pas manquer. Vous y découvrirez des tableaux réalisés par des grands fleuristes, le service Natures et Espaces Verts et des communes alsaciennes sur le thème des plantes exotiques.

Les Journées d’Octobre constituent un rendez-vous très prisé par les amateurs de gastronomie, de produits du terroir, par ceux qui aiment faire la fête en famille ou entre amis.

Les jardins extraordinaires de Folie’Flore sont conçus comme de véritables oeuvres d’art à ne pas manquer. Vous y découvrirez des tableaux réalisés par des grands fleuristes, le service Natures et Espaces Verts et des communes alsaciennes sur le thème des jardins de fleurs et d’eau. .

120 rue Lefebvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00

English :

The October Days, very popular with lovers of gastronomy, local products, those who like to party with family or friends.

The extraordinary gardens of Folie’Flore are conceived as true works of art not to be missed. You will discover paintings realized by great florists, the service Natures and Green Spaces and Alsatian municipalities on the theme of exotic plants.

German :

Oktobertage, sehr beliebt bei Liebhabern der Gastronomie, von regionalen Produkten und bei allen, die gerne mit der Familie oder Freunden feiern.

Die außergewöhnlichen Gärten von Folie’Flore sind wie wahre Kunstwerke gestaltet, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Sie werden dort Bilder entdecken, die von großen Floristen, dem Service Natures et Espaces Verts und elsässischen Gemeinden zum Thema exotische Pflanzen angefertigt wurden.

Italiano :

Le Giornate di ottobre, molto popolari tra gli amanti della gastronomia, dei prodotti locali e di chi ama festeggiare con la famiglia e gli amici.

Gli straordinari giardini di Folie’Flore sono concepiti come vere e proprie opere d’arte da non perdere. Scoprirete dipinti realizzati da grandi fioristi, dal dipartimento Natura e Spazi Verdi e dai comuni alsaziani sul tema delle piante esotiche.

Espanol :

Las Jornadas de Octubre, muy populares entre los amantes de la gastronomía, los productos locales y aquellos a quienes les gusta celebrar con la familia y los amigos.

Los extraordinarios jardines de Folie’Flore están concebidos como verdaderas obras de arte que no debe perderse. Descubrirá cuadros realizados por grandes floristas, el departamento de Naturaleza y Espacios Verdes y municipios alsacianos sobre el tema de las plantas exóticas.

L’événement Journées d’octobre et Folie’ Flore Mulhouse a été mis à jour le 2024-10-23 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace