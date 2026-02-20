Journées du bien-être animal TARBES Tarbes

Journées du bien-être animal

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

Deux jours dédiés au bien-être de vos compagnons à Tarbes Expo !

Venez découvrir de nombreux professionnels passionnés ostéopathes animaliers, éducateurs, comportementalistes, toiletteurs, pensions canines, communicants animaliers, photographes… et bien plus encore.

Que vos compagnons soient chiens, chats, NAC ou animaux de la ferme, vous trouverez de quoi leur apporter confort, soins et attention.

Un rendez-vous incontournable pour chouchouter nos amis à poils, plumes ou écailles, qui sont les bienvenus dans le hall des Journées du Bien-Être Animal.

Ce salon se déroule en même temps que le Printemps des Zen’ergies avec un seul billet, vous accédez aux deux événements ! En revanche, les animaux ne sont pas autorisés dans l’espace dédié au Printemps des Zen’ergies.

Horaires

Samedi 10h-20h

Dimanche 10h-19h

> Infos & Billetterie sur le site internet (voir bloc Coordonnées) ou sur place lors de l’événement

Partenaire Officiel Nouveau Refuge SPA des Hautes Pyrénées 65

.

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two days dedicated to the well-being of your companions at Tarbes Expo!

Come and discover a host of passionate professionals: animal osteopaths, educators, behaviorists, groomers, dog boarders, animal communicators, photographers? and much more.

Whether your companions are dogs, cats, NACs or farm animals, you’ll find everything you need for their comfort, care and attention.

An unmissable event for pampering our furry, feathered and scaly friends, who are more than welcome in the Animal Welfare Days hall.

The show takes place at the same time as Printemps des Zen?ergies: with just one ticket, you can attend both events! However, pets are not allowed in the area dedicated to Printemps des Zen?ergies.

Opening hours

Saturday: 10am-8pm

Sunday: 10am-7pm

> Info & Tickets on the website (see Contact block) or on site at the event

Official Partner Nouveau Refuge SPA des Hautes Pyrénées 65

L’événement Journées du bien-être animal Tarbes a été mis à jour le 2026-02-18 par OT de Tarbes|CDT65