JOURNÉES DU CINÉMA SUISSE Montpellier

JOURNÉES DU CINÉMA SUISSE

27 Boulevard Sarrail Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-04

026 est une grande année les Journées du Cinéma Suisse atteignent leur majorité avec 18 ans d’existence. Une occasion unique de célébrer cet anniversaire en grande pompe et de donner à notre festival l’opportunité de grandir dans de bonnes conditions.

La 18e édition des Journées du Cinéma Suisse se déroulera du mercredi 4 au dimanche 8 février 2026

Comme chaque année, les films retenus représentent les trois communautés linguistiques de la Suisse (suisse-allemand, français et italien).

Des fictions et documentaires qui par leur richesse et leur diversité abordent plusieurs thématiques sociétales actuelles ou passées et notamment cette année toutes les questions autour de La Famille .

Sur réservation .

27 Boulevard Sarrail Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

026 is a big year: the Swiss Film Days are coming of age, having been in existence for 18 years. A unique opportunity to celebrate this anniversary in style, and to give our festival the chance to grow under the right conditions.

