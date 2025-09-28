Journées du Goût et de la Gastronomie Randonnée gourmande Marquay

Tarif : – –

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Partez pour une randonnée de 8kms environ, à travers forêts et chemins. Tout au long du parcours, plusieurs arrêts gourmands pour vou sfaire découvrir la gastronomie périgourdine.

Départ 8h devant la Mairie de Marquay .

Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45

