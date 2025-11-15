Journées du livre d’occasion

Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Les journées du livre d’occasion 2025 se déroulent les 15 et 16 novembre à la salle polyvalente de 10h à 17h.

Choix de livres anciens et de collections reliés. .

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 48 bib.stsulpiceledunois@orange.fr

English : Journées du livre d’occasion

German : Journées du livre d’occasion

Italiano :

Espanol : Journées du livre d’occasion

L’événement Journées du livre d’occasion Saint-Sulpice-le-Dunois a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Pays Dunois