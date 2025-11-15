Journées du livre d’occasion Saint-Sulpice-le-Dunois
Journées du livre d’occasion Saint-Sulpice-le-Dunois samedi 15 novembre 2025.
Journées du livre d’occasion
Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse
Les journées du livre d’occasion 2025 se déroulent les 15 et 16 novembre à la salle polyvalente de 10h à 17h.
Choix de livres anciens et de collections reliés. .
Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 48 bib.stsulpiceledunois@orange.fr
