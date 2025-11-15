Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journées du livre d’occasion Saint-Sulpice-le-Dunois

Journées du livre d’occasion Saint-Sulpice-le-Dunois samedi 15 novembre 2025.

Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16

2025-11-15

Les journées du livre d’occasion 2025 se déroulent les 15 et 16 novembre à la salle polyvalente de 10h à 17h.
Choix de livres anciens et de collections reliés.   .

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 48  bib.stsulpiceledunois@orange.fr

L’événement Journées du livre d’occasion Saint-Sulpice-le-Dunois a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Pays Dunois