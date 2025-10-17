Journées du livre jeunesse Salle municipale Étaules

Journées du livre jeunesse

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

Un choix exceptionnel de livres jeunesse découvrez plus de 1200 références pour les 0-14 ans.

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

An exceptional selection of children’s books: discover over 1,200 references for 0-14 year olds.

German :

Eine außergewöhnliche Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern: Entdecken Sie mehr als 1200 Referenzen für Kinder von 0-14 Jahren.

Italiano :

Una selezione eccezionale di libri per bambini: scoprite oltre 1.200 referenze per bambini da 0 a 14 anni.

Espanol :

Una selección excepcional de libros infantiles: descubra más de 1.200 referencias para niños de 0 a 14 años.

