Journées du livre jeunesse Salle municipale Étaules
Journées du livre jeunesse Salle municipale Étaules vendredi 17 octobre 2025.
Journées du livre jeunesse
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:30:00
Date(s) :
2025-10-17 2025-10-18
Un choix exceptionnel de livres jeunesse découvrez plus de 1200 références pour les 0-14 ans.
.
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apaee17750@gmail.com
English :
An exceptional selection of children’s books: discover over 1,200 references for 0-14 year olds.
German :
Eine außergewöhnliche Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern: Entdecken Sie mehr als 1200 Referenzen für Kinder von 0-14 Jahren.
Italiano :
Una selezione eccezionale di libri per bambini: scoprite oltre 1.200 referenze per bambini da 0 a 14 anni.
Espanol :
Una selección excepcional de libros infantiles: descubra más de 1.200 referencias para niños de 0 a 14 años.
L’événement Journées du livre jeunesse Étaules a été mis à jour le 2025-09-03 par Mairie d’Etaules