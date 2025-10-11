Journées du mariage 2025 Ploubezre

Journées du mariage 2025 Ploubezre samedi 11 octobre 2025.

Journées du mariage 2025

Château de Kergrist Ploubezre Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

La Parenthèse Idéale et le château de Kergrist sont heureux de vous présenter la 4ème édition des Journées du Mariage.

Pour la préparation de votre mariage, nous avons sélectionné des partenaires et prestataires locaux, reconnus pour la qualité de leur travail et de leur savoir-faire.

Venez les rencontrer dans l’orangerie du Château. .

Château de Kergrist Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 61 75 94 04

