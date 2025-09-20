Journées du Matri-Patrimoine Le LA atelier d’artistes Rennes

Journées du Matri-Patrimoine Le LA atelier d’artistes Rennes 20 et 21 septembre Entrée libre

La Gravure à l’eau-forte est un savoir-faire vieux de plusieurs centaines d’années. Au LA atelier de l’artiste Helena Gath vous découvrirez « les coulisses » de sa fabrication de la matrice aux tirages.

### La gravure à l’eau-forte, un savoir-faire vieux de cinq siècles

Transmise dans les ateliers de gravure, **l’eau-forte** offre d’infinies possibilités d’exploration technique et d’expression plastique pour créer des images déclinées ou non en petites séries avec les qualités de la pièce unique et la liberté de la création.

Elle a connu des évolutions de taille grâce aux pratiques artistiques, recherche, partage, et transmission de graveurs artistes aquafortistes passionnés comme, parmi beaucoup d’autres, [Jacques Callot](https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Callot), dessinateur du début du 17è siècle inventeur de l’utilisation du _vernis dur_, de l’_échoppe_, et des _morsures multiples_ ; [Rembrandt](https://essentiels.bnf.fr/fr/article/759b2371-729f-42a0-91d8-6c23ce6dd6d1-rembrandt-graveur), génie unique du 17è siècle qui a révolutionné le rendu par l’apport de l’_ombre et la lumière_, [S.William Hayter,](https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_William_Hayter) ingénieur chimiste puis artiste peintre et graveur, au 20è siècle qui, dans son atelier 17, inventa des techniques de _tirages polychromes_, ou encore, de nos jours par exemple [Francisco Dominguez P](https://lastcnicastradicionalesdelgrabado.blogspot.com/). qui expérimente et partage ses recherches autour du rendu de l’_aquatinte_.

Au 21è siècle, le défi des exigences du changement climatique impose encore des évolutions comme des modifications dans les compositions du vernis ou des encres, l’utilisation de nouveaux mordants moins nocifs…

Véritable matri-patrimoine immatériel ancestral évolutif, l’**eau-forte** si on y goûte on ne peut plus s’en passer.

Pour citer Raoul de Saint Arroman au 19è siècle :

—_ »Elle a tout un passé ; elle a peut-être un plus bel avenir encore. »_(*)

(*) Extrait de _La gravure à l’eau-forte_ de Raoul de Saint Arroman, 1876, Veuve Cadart éditeur-imprimeur Paris.

