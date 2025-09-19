Journées du Matrimoine 2025 : 13 Lunes pour mes Soeurs Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Journées du Matrimoine 2025 : 13 Lunes pour mes Soeurs Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS vendredi 19 septembre 2025.

DURÉE : 45 min

AVEC : Odile Michel – interprète, dramaturge et mise en espace | Tatiana Karma – interprète | Émilie Momplay – interprète, musicienne, compositrice et chanteuse

PARTENAIRES : Compagnie En Toutes Libertés, MVAC 11

En 2025, HF Île-de-France fête les 10 ans des Journées du Matrimoine. Depuis 2015, l’association oeuvre à mettre en lumière les créatrices du passé, dont plus de 500 ont été évoquées et qui sont pour la plupart répertoriées sur le site lematrimoine.fr.

Avec cet événement annuel, la volonté de l’association HF Île-de-France est de réintégrer la notion de Matrimoine – qui désigne l’héritage culturel des femmes – dans le langage, dans l’espace et dans la politique culturelle nationale et locale. De trop nombreuses institutions culturelles ignorent encore le Matrimoine – et donc les oeuvres produites par des femmes – dans leur réflexion et action culturelle. HF Île-de-France interpelle également les collectivités pour qu’elles s’emparent du Matrimoine sur leur territoire.

Cabaret poétique et musical



13 lunes pour 13 femmes, 13 soeurs, 13 poétesses qui se rencontrent, se répondent, dialoguent, interrogent, avec pour seul bagage la liberté de dire en poésie et en musique tout simplement. 13 poétesses qui ont en partage d’avoir été empêchées de cheminer en totale liberté.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

