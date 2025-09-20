Journées du Matrimoine 2025 – Dans les pas de Renée Gailhoustet Espace Renaudie Aubervilliers

Considéré comme une utopie urbaine, le quartier de la Maladrerie à Aubervilliers incarne la vision singulière de Renée Gailhoustet (1929 – 2023) d’un habitat social humain, végétalisé et artistique. Réalisé en 1975, il mêle logements, ateliers, commerces et espaces publics dans une architecture inventive et respectueuse de son environnement : un matrimoine architectural unique à protéger et à explorer avec l’association MéMO et Typhaine D, au cours d’une balade commentée.

Espace Renaudie 30 Rue Lopez et Jules Martin, 93300 Aubervilliers

Circuit commenté « Dans les pas de Renée Gailhoustet »

MéMO