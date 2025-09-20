Journées du Matrimoine 2025 : Femmage à Anne Sylvestre MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris

Journées du Matrimoine 2025 : Femmage à Anne Sylvestre MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris samedi 20 septembre 2025.

DURÉE : 50 min

AVEC : Le conteur sans histoire

PARTENAIRE : MPAA Broussais

En 2025, HF Île-de-France fête les 10 ans des Journées du Matrimoine. Depuis 2015, l’association oeuvre à mettre en lumière les créatrices du passé, dont plus de 500 ont été évoquées et qui sont pour la plupart répertoriées sur le site lematrimoine.fr.

Avec cet événement annuel, la volonté de l’association HF Île-de-France est de réintégrer la notion de Matrimoine – qui désigne l’héritage culturel des femmes – dans le langage, dans l’espace et dans la politique culturelle nationale et locale. De trop nombreuses institutions culturelles ignorent encore le Matrimoine – et donc les oeuvres produites par des femmes – dans leur réflexion et action culturelle. HF Île-de-France interpelle également les collectivités pour qu’elles s’emparent du Matrimoine sur leur territoire.

Écrire pour ne pas mourir est une conférence-concert féministe mettant à l’honneur l’oeuvre d’Anne Sylvestre (1934-2020), une des plus grandes autrices-compositrices-interprètes de la chanson française, trop souvent reléguée au second plan derrière ses confrères masculins ou cantonnée à ses Fabulettes pour enfants.

Le samedi 20 septembre 2025

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T19:30:00+02:00

fin : 2025-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T16:30:00+02:00_2025-09-20T17:30:00+02:00

MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris

https://hf-idf.org/le-matrimoine contact@hf-idf.org https://www.facebook.com/HFiledefrance/ https://www.facebook.com/HFiledefrance/