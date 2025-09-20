Journées du Matrimoine 2025 : Le Matrimoine du Rock’n’Roll – Les origines Mairie du 11e arrondissement PARIS

DURÉE : 1 h

AVEC : Natasha Le Roux – chanteuse | Virginie Peyral – claviériste | Virginie Daïdé – saxophoniste | Jean Thomas et Clément Garcin – guitaristes et bassistes | Gabriel Le Masne – batteur

PARTENAIRES : Conservatoire Municipal Charles Münch, Mairie du 11e

En 2025, HF Île-de-France fête les 10 ans des Journées du Matrimoine. Depuis 2015, l’association oeuvre à mettre en lumière les créatrices du passé, dont plus de 500 ont été évoquées et qui sont pour la plupart répertoriées sur le site lematrimoine.fr.

Avec cet événement annuel, la volonté de l’association HF Île-de-France est de réintégrer la notion de Matrimoine – qui désigne l’héritage culturel des femmes – dans le langage, dans l’espace et dans la politique culturelle nationale et locale. De trop nombreuses institutions culturelles ignorent encore le Matrimoine – et donc les oeuvres produites par des femmes – dans leur réflexion et action culturelle. HF Île-de-France interpelle également les collectivités pour qu’elles s’emparent du Matrimoine sur leur territoire.

Un concert exceptionnel consacré aux débuts du rock’n’roll avec les oeuvres de musiciennes et compositrices qui ont marqué son histoire naissante. Un voyage musical, du rhythm and blues aux premières figures du rock, au son des pionnières Memphis Minnie (1897-1973), Big Mama Thornton (1926-1984), Dorothy LaBostrie (1928-2007), Etta James (1938-2012), Rose Marie McCoy (1922-2015).

Le samedi 20 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

https://hf-idf.org/le-matrimoine contact@hf-idf.org https://www.facebook.com/HFiledefrance/ https://www.facebook.com/HFiledefrance/