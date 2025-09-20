Journées du Matrimoine 2025 : Le Paris de Marie de Gournay Devant l’Église Saint-Nicolas-des-Champs Paris

Journées du Matrimoine 2025 : Le Paris de Marie de Gournay Devant l’Église Saint-Nicolas-des-Champs Paris samedi 20 septembre 2025.

DURÉE : 50 min

AVEC : Marta Francia – conférencière | Anne-Guersande Ledoux – comédienne

ORGANISATION : Caroline Trotot et Philippe Gambette

PARTENAIRE : Université Gustave Eiffel (projet Cité des dames 2)

En 2025, HF Île-de-France fête les 10 ans des Journées du Matrimoine. Depuis 2015, l’association oeuvre à mettre en lumière les créatrices du passé, dont plus de 500 ont été évoquées et qui sont pour la plupart répertoriées sur le site lematrimoine.fr.

Avec cet événement annuel, la volonté de l’association HF Île-de-France est de réintégrer la notion de Matrimoine – qui désigne l’héritage culturel des femmes – dans le langage, dans l’espace et dans la politique culturelle nationale et locale. De trop nombreuses institutions culturelles ignorent encore le Matrimoine – et donc les oeuvres produites par des femmes – dans leur réflexion et action culturelle. HF Île-de-France interpelle également les collectivités pour qu’elles s’emparent du Matrimoine sur leur territoire.

Promenade dans les rues de Paris, autour de la vie et de l’oeuvre de Marie de Gournay (1565-1645), femme de lettres et philosophe engagée, ainsi que “fille d’alliance” de Michel de Montaigne. Le parcours se termine par une lecture-performance d’extraits du Grief des Dames sur la Place Dauphine.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Devant l'Église Saint-Nicolas-des-Champs 254 rue Saint-Martin 75003 Paris

https://hf-idf.org/le-matrimoine contact@hf-idf.org https://www.facebook.com/HFiledefrance/ https://www.facebook.com/HFiledefrance/