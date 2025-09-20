Journées du Matrimoine 2025 : Les deux faces de l’histoire – Les femmes de la Cité Falguière Atelier 11 Paris

Journées du Matrimoine 2025 : Les deux faces de l’histoire – Les femmes de la Cité Falguière Atelier 11 Paris samedi 20 septembre 2025.

AVEC : L’association L’AiR Arts

PARTENAIRE : Région Île-de-France

En 2025, HF Île-de-France fête les 10 ans des Journées du Matrimoine. Depuis 2015, l’association oeuvre à mettre en lumière les créatrices du passé, dont plus de 500 ont été évoquées et qui sont pour la plupart répertoriées sur le site lematrimoine.fr.

Avec cet événement annuel, la volonté de l’association HF Île-de-France est de réintégrer la notion de Matrimoine – qui désigne l’héritage culturel des femmes – dans le langage, dans l’espace et dans la politique culturelle nationale et locale. De trop nombreuses institutions culturelles ignorent encore le Matrimoine – et donc les oeuvres produites par des femmes – dans leur réflexion et action culturelle. HF Île-de-France interpelle également les collectivités pour qu’elles s’emparent du Matrimoine sur leur territoire.

À la Cité Falguière, mise en lumière des parcours et des oeuvres de Zofia Piramowicz (1880-1958), peintresse d’origine arménienne et polonaise, Fanny Rozet (1881-1951), sculptrice française et Lilian de Glehn Thibaut (1872-1951), peintresse anglaise des années folles.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Atelier 11 Cité Falguière 75015 Paris

https://hf-idf.org/le-matrimoine contact@hf-idf.org https://www.facebook.com/HFiledefrance/ https://www.facebook.com/HFiledefrance/