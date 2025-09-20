Journées du Matrimoine 2025 : Les Elles du Jazz La Cité Audacieuse Paris

DURÉE : 50 min

AVEC : Raphaëlle Tchamitchian – journaliste et rédactrice du jeu | Marianne Clair – responsable de l’action culturelle de l’ONJ

PARTENAIRES : Orchestre National de Jazz, la Cité Audacieuse

En 2025, HF Île-de-France fête les 10 ans des Journées du Matrimoine. Depuis 2015, l’association oeuvre à mettre en lumière les créatrices du passé, dont plus de 500 ont été évoquées et qui sont pour la plupart répertoriées sur le site lematrimoine.fr.

Avec cet événement annuel, la volonté de l’association HF Île-de-France est de réintégrer la notion de Matrimoine – qui désigne l’héritage culturel des femmes – dans le langage, dans l’espace et dans la politique culturelle nationale et locale. De trop nombreuses institutions culturelles ignorent encore le Matrimoine – et donc les oeuvres produites par des femmes – dans leur réflexion et action culturelle. HF Île-de-France interpelle également les collectivités pour qu’elles s’emparent du Matrimoine sur leur territoire.

Atelier ludique autour d’un puzzle et d’un site riche en playlists, vidéos et biographies, permettant de découvrir des musiciennes et compositrices américaines, comme Mary Lou Williams (1910-1981), Sister Rosetta Tharpe (1915-1973), Melba Liston (1926-1999), Dorothy Ashby (1932-1986) et Carla Bley (1936-2023). Les « Elles » du Jazz célèbre les univers pluriels et singuliers de ces artistes, leur héritage, et interroge leur place dans le jazz.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 12h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

La Cité Audacieuse 9 rue de Vaugirard 75006 9 rue de VaugirardParis

https://hf-idf.org/le-matrimoine contact@hf-idf.org https://www.facebook.com/HFiledefrance/ https://www.facebook.com/HFiledefrance/