Journées du Matrimoine 2025 – Matrimoine à tous les arts Maison de la Musique de Nanterre Nanterre

Journées du Matrimoine 2025 – Matrimoine à tous les arts Samedi 20 septembre, 14h00 Maison de la Musique de Nanterre Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

À l’occasion de son ouverture de saison, samedi 20 septembre, la Maison de la Musique dédie une journée entière au Matrimoine, mettant à l’honneur des figures d’artistes majeures, pour faire (re)découvrir leurs combats et leur talent.

1/ Atelier d’arts plastiques autour de l’œuvre de Marie Denis dans le cadre du dispositif “1 mois, 1 œuvre” du département des Hauts-de-Seine. En partenariat avec La Terrasse, espace d’art de Nanterre.

2/ Concert « Femmes d’exception ». Par les professeur·e·s du Conservatoire de Nanterre.

3/ Tables de livres, et lecture sur la thématique du matrimoine. Par le réseau des médiathèques de Nanterre.

4/ Balade découverte des bâtiments et équipements du quartier Centre portant des noms de femmes reconnues. Départ et retour à la Maison de la Musique. Accompagnée et animée par la Société d’histoire de Nanterre.

5/ Concert du trio MAAAR

Programme complet de la journée à retrouver sur le site de la Maison de la Musique de Nanterre

Maison de la Musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France

