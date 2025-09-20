Journées du Matrimoine 2025 : Muable Les Audacieuses café Paris

Journées du Matrimoine 2025 : Muable Les Audacieuses café Paris samedi 20 septembre 2025.

DURÉE : 50 min

AVEC : Youssra Khechai – créateur·ice sonore, improvisateur·ice et compositeur·ice | Élise Bonifas – musicienne, compositrice et artiste sonore

PARTENAIRES : Les Audacieuses café, La Cité Audacieuse

En 2025, HF Île-de-France fête les 10 ans des Journées du Matrimoine. Depuis 2015, l’association oeuvre à mettre en lumière les créatrices du passé, dont plus de 500 ont été évoquées et qui sont pour la plupart répertoriées sur le site lematrimoine.fr.

Avec cet événement annuel, la volonté de l’association HF Île-de-France est de réintégrer la notion de Matrimoine – qui désigne l’héritage culturel des femmes – dans le langage, dans l’espace et dans la politique culturelle nationale et locale. De trop nombreuses institutions culturelles ignorent encore le Matrimoine – et donc les oeuvres produites par des femmes – dans leur réflexion et action culturelle. HF Île-de-France interpelle également les collectivités pour qu’elles s’emparent du Matrimoine sur leur territoire.

SIESTE SONORE ET PERFORMANCE

IMPROVISÉE



Muable est un hommage à Pauline Oliveros (1932-2016), pionnière du Deep Listening. Une exploration de l’écoute étendue, entre abandon et présence, où le son devient espace, vibration, mémoire, et transformation, par une sieste sonore immersive, suivie d’une performance pour violon et musique électronique.

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h00 à 15h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Les Audacieuses café 9 rue de Vaugirard 75006 9 rue de VaugirardParis

https://hf-idf.org/le-matrimoine contact@hf-idf.org https://www.facebook.com/HFiledefrance/