Journées du Matrimoine 2025 : Notre Matrimoine à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Paris

PARTENAIRE : Ville de Paris

En 2025, HF Île-de-France fête les 10 ans des Journées du Matrimoine. Depuis 2015, l’association oeuvre à mettre en lumière les créatrices du passé, dont plus de 500 ont été évoquées et qui sont pour la plupart répertoriées sur le site lematrimoine.fr.

Avec cet événement annuel, la volonté de l’association HF Île-de-France est de réintégrer la notion de Matrimoine – qui désigne l’héritage culturel des femmes – dans le langage, dans l’espace et dans la politique culturelle nationale et locale. De trop nombreuses institutions culturelles ignorent encore le Matrimoine – et donc les oeuvres produites par des femmes – dans leur réflexion et action culturelle. HF Île-de-France interpelle également les collectivités pour qu’elles s’emparent du Matrimoine sur leur territoire.

Accueil du public par les bénévoles de l’association HF Île-de-France au salon Matrimoine de l’Hôtel de Ville dédié cette année aux femmes de théâtre, et animation ludique avec le jeu Matrimoine pour découvrir les grandes créatrices de

l’histoire. Exposition rétrospective de la photographe Ariane Mestre, militante HF Île-de-France, qui témoigne des 10 éditions (2015-2025) des Journées du Matrimoine.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris

https://hf-idf.org/le-matrimoine contact@hf-idf.org https://www.facebook.com/HFiledefrance/ https://www.facebook.com/HFiledefrance/