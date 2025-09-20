Journées du Matrimoine 2025 : Ré-écrire la bande-son de l’histoire FGO-Barbara Paris

DURÉE : 2 h

MODÉRATRICE : Isabelle Tardieu – consultante spécialisée dans les industries culturelles et créatives

INTERVENANTES : Irène Drésel – créatrice de musique électronique | Marie Laure Bebey – responsable Artiste YouTube/Google France, ex-ingénieure du son | Hyacinthe Ravet – sociologue de la musique et du genre à La Sorbonne

En 2025, HF Île-de-France fête les 10 ans des Journées du Matrimoine. Depuis 2015, l’association oeuvre à mettre en lumière les créatrices du passé, dont plus de 500 ont été évoquées et qui sont pour la plupart répertoriées sur le site lematrimoine.fr.

Avec cet événement annuel, la volonté de l’association HF Île-de-France est de réintégrer la notion de Matrimoine – qui désigne l’héritage culturel des femmes – dans le langage, dans l’espace et dans la politique culturelle nationale et locale. De trop nombreuses institutions culturelles ignorent encore le Matrimoine – et donc les oeuvres produites par des femmes – dans leur réflexion et action culturelle. HF Île-de-France interpelle également les collectivités pour qu’elles s’emparent du Matrimoine sur leur territoire.

FGO-Barbara célèbre en 2025 le talent des professionnelles ayant influencé l’histoire de l’industrie musicale, à travers la table-ronde “Productrices, compositrices, ingénieures, pionnières : ré-écrire la bande-son de l’histoire”. Honneur aux figures inspirantes du Matrimoine musical et réflexion collective sur les leviers permettant de faire émerger aujourd’hui une scène sonore plus paritaire. La table-ronde sera illustrée par l’exposition “Empreintes Sonores »

Le samedi 20 septembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

https://hf-idf.org/le-matrimoine contact@hf-idf.org https://www.facebook.com/HFiledefrance/ https://www.facebook.com/HFiledefrance/