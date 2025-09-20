Journées du Matrimoine 2025 : Valentine de Saint-Point, une avant-gardiste du XXe siècle Mairie du 5e arrondissement PARIS

Journées du Matrimoine 2025 : Valentine de Saint-Point, une avant-gardiste du XXe siècle Mairie du 5e arrondissement PARIS samedi 20 septembre 2025.

DURÉE : 45 min

AVEC : Karine Saporta – chorégraphe | Marie-Agnès Gillot – danseuse étoile | Claire Tencin et Alexandra Destais – conférencières et autrices

PARTENAIRE : Mairie du 5e

En 2025, HF Île-de-France fête les 10 ans des Journées du Matrimoine. Depuis 2015, l’association oeuvre à mettre en lumière les créatrices du passé, dont plus de 500 ont été évoquées et qui sont pour la plupart répertoriées sur le site lematrimoine.fr.

Avec cet événement annuel, la volonté de l’association HF Île-de-France est de réintégrer la notion de Matrimoine – qui désigne l’héritage culturel des femmes – dans le langage, dans l’espace et dans la politique culturelle nationale et locale. De trop nombreuses institutions culturelles ignorent encore le Matrimoine – et donc les oeuvres produites par des femmes – dans leur réflexion et action culturelle. HF Île-de-France interpelle également les collectivités pour qu’elles s’emparent du Matrimoine sur leur territoire.

Écrivaine, critique d’art et chorégraphe, Valentine de Saint-Point (1875-1953) surnommée « La muse pourpre » ou « L’Amazone » par ses admirateurs de la Belle Époque, affirme une pensée intellectuelle conquérante et transgressive par rapport aux normes de genre. Fascinée par cette figure oubliée de l’Histoire, la chorégraphe Karine Saporta lui dédie sa création à l’occasion des Journées du Matrimoine.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

https://hf-idf.org/le-matrimoine contact@hf-idf.org https://www.facebook.com/HFiledefrance/ https://www.facebook.com/HFiledefrance/