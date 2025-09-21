Journées du Matrimoine 65 Concert Chez Pierrot Bar Bistrot Concert Arcizans-Avant

Journées du Matrimoine 65 Concert Chez Pierrot Bar Bistrot Concert Arcizans-Avant dimanche 21 septembre 2025.

Chez Pierrot Bar Bistrot Concert ARCIZANS-AVANT Arcizans-Avant Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-09-21 19:00:00
fin : 2025-09-21

2025-09-21

Lumacya trio + Zèbre Afrobeat.
English :

Lumacya trio + Zèbre Afrobeat.

German :

Lumacya trio + Zebra Afrobeat.

Italiano :

Trio Lumacya + Zèbre Afrobeat.

Espanol :

Trío Lumacya + Zèbre Afrobeat.

