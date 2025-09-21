Journées du Matrimoine 65 Concert Chez Pierrot Bar Bistrot Concert Arcizans-Avant
Journées du Matrimoine 65 Concert Chez Pierrot Bar Bistrot Concert Arcizans-Avant dimanche 21 septembre 2025.
Journées du Matrimoine 65 Concert
Chez Pierrot Bar Bistrot Concert ARCIZANS-AVANT Arcizans-Avant Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 19:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Lumacya trio + Zèbre Afrobeat.
.
Chez Pierrot Bar Bistrot Concert ARCIZANS-AVANT Arcizans-Avant 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 07 86
English :
Lumacya trio + Zèbre Afrobeat.
German :
Lumacya trio + Zebra Afrobeat.
Italiano :
Trio Lumacya + Zèbre Afrobeat.
Espanol :
Trío Lumacya + Zèbre Afrobeat.
L’événement Journées du Matrimoine 65 Concert Arcizans-Avant a été mis à jour le 2025-08-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65