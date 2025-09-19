Journées du Matrimoine Concert « Les Baronnes perchées » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie

Journées du Matrimoine Concert « Les Baronnes perchées » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie vendredi 19 septembre 2025.

Journées du Matrimoine Concert « Les Baronnes perchées » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Pour les journées du Matrimoine en Normandie, concert des Baronnes perchées « entre elles et nous ». Réservation obligatoire sur le mail de la Halle.

Pour les journées du Matrimoine en Normandie, concert des Baronnes perchées « entre elles et nous ». Réservation obligatoire sur le mail de la Halle. .

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie lahalle@virenormandie.fr

English : Journées du Matrimoine Concert « Les Baronnes perchées » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie

For the Matrimoine Days in Normandy, concert by Les Baronnes perchées « entre elles et nous ». Reservations required on the Halle mailbox.

German : Journées du Matrimoine Concert « Les Baronnes perchées » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie

Anlässlich der Tage des Kulturerbes in der Normandie, Konzert der Baronnes perchées « entre elles et nous ». Reservierung über die Mail de la Halle erforderlich.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio della Normandia, concerto delle Baronnes perchées « entre elles et nous ». Prenotazione obbligatoria alla casella postale della Halle.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio de Normandía, concierto de las Baronnes perchées « entre elles et nous ». Imprescindible reservar en el buzón de Halle.

L’événement Journées du Matrimoine Concert « Les Baronnes perchées » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2025-09-04 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie