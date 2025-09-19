Journées du Matrimoine Concert « Les Baronnes perchées » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie
Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Pour les journées du Matrimoine en Normandie, concert des Baronnes perchées « entre elles et nous ». Réservation obligatoire sur le mail de la Halle.
Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie lahalle@virenormandie.fr
English : Journées du Matrimoine Concert « Les Baronnes perchées » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie
For the Matrimoine Days in Normandy, concert by Les Baronnes perchées « entre elles et nous ». Reservations required on the Halle mailbox.
German : Journées du Matrimoine Concert « Les Baronnes perchées » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie
Anlässlich der Tage des Kulturerbes in der Normandie, Konzert der Baronnes perchées « entre elles et nous ». Reservierung über die Mail de la Halle erforderlich.
Italiano :
In occasione delle Giornate del Patrimonio della Normandia, concerto delle Baronnes perchées « entre elles et nous ». Prenotazione obbligatoria alla casella postale della Halle.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas del Patrimonio de Normandía, concierto de las Baronnes perchées « entre elles et nous ». Imprescindible reservar en el buzón de Halle.
