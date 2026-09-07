Journées du Matrimoine : concert We Loft Session avec Jour Blanc, ARA – Autour des Rythmes Actuels, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · ARA - Autour des Rythmes Actuels · Roubaix
Informations pratiques
Journées du Matrimoine : concert We Loft Session avec Jour Blanc Samedi 19 septembre, 18h30 ARA – Autour des Rythmes Actuels Nord
Sur réservation auprès de La Cave aux Poètes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Concert We Loft Session : Jour Blanc
Dans l’esprit de son festival We Loft Music — parcours musique & patrimoine — la Cave aux Poètes investit le vaste couloir menant aux anciennes chambres de la famille Lepoutre, transformé en espace d’écoute et de résonance pour le concert de « Jour Blanc ».
JOUR BLANC – pop électronique
Andréa Schindler – Voix, Claviers / Matthieu Dima – Synthétiseurs, machines
Jour Blanc, duo pop électronique, du miel aux accents de tonnerre. C’est la rencontre d’une voix aérienne, de synthés entêtants et de machines saillantes. Un voyage où la nostalgie laisse doucement place au renouveau.
Ouverture à 18h30 (durée 1h)
Gratuit, sur réservation : https://caveauxpoetes.com / 03 20 27 70 10
Découvrez aussi l’ARA à l’occasion d’une visite guidée musicale avec Amadè & Tarik ou d’une visite libre dans l’après-midi.
En partenariat avec La Cave aux Poètes
ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.caveauxpoetes.com/agenda/472-Jour-Blanc?session=472 »}] [{« link »: « https://caveauxpoetes.com »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/99447660_journees-du-matrimoine-visite-guidee-et-impromptu-musical-par-amade-and-tarik »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/8453283_journees-du-matrimoine-visitez-lara »}]
Dans l’esprit de son festival We Loft Music, la Cave aux Poètes investit le vaste couloir de l’ARA, transformé en espace d’écoute et de résonance pour le concert de Jour Blanc. JEP 2026 Journées du Matrimoine
Jour Blanc
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