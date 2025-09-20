Journées du matrimoine : « Dans les pas des Trementinaires » Casa Bauxells Sahorre

Tarif : participation libre. Réservation obligatoire. A partir de 8 ans.

3ᵉ édition des Journées du matrimoine – BEAU BRUIT & Collectif LA CLÉ

Les Journées du matrimoine invitent à réfléchir à la mémoire de nos mères, grands-mères et, plus largement, des femmes. Elles mettent en lumière les traces de ce qu’elles créent et transmettent.

Dans les pas des Trementinaires

Au siècle dernier, les femmes cerdanes partaient l’hiver vendre les remèdes qu’elles avaient préparés.

Le temps d’une balade autour de Sahorre, suivez les traces de ces femmes et découvrez les plantes médicinales qu’elles emportaient avec elles.

‍♀️ Balade botanique et historique animée par Ingrid Forey

Pause pique-nique sous le tilleul

Découvrez le programme complet.

Casa Bauxells 25 Rte de Py, 66360 Sahorre Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie

Balade botanique et historique

© Stefania Arcieri – Collectif LaClé