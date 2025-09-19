Journées du matrimoine Jardins des murs à pêches Montreuil

Journées du matrimoine Jardins des murs à pêches Montreuil vendredi 19 septembre 2025.

Journées du matrimoine 19 – 21 septembre Jardins des murs à pêches Seine-Saint-Denis

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T12:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Les Journées du Matrimoine sont organisées chaque troisième week-end de septembre dans les Murs à pêches.

Cet événement à prix libre accueille des expositions, des ateliers, des spectacles et des concerts. Des visites guidées sur les thématiques du patrimoine et de la biodiversité seront également proposées.

Jardins des murs à pêches 8 Impasse Gobetue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148706000 http://www.montreuil.fr/environnement/les-murs-a-peches/ Patrimoine identitaire de la ville de Montreuil et territoire d’exception à l’échelle métropolitaine, les 34 hectares des murs à pêches représentent aussi un espace naturel de biodiversité et un haut lieu de la culture Montreuilloise. M9 Mairie de Montreuil / Bus 102, 121, 122.

Les Journées du Matrimoine sont organisées chaque troisième week-end de septembre dans les Murs à pêches.