Journées du matrimoine « Qui prend soin de nous ? » Salle des Fêtes Villefranche-de-Conflent

Journées du matrimoine "Qui prend soin de nous ?" Salle des Fêtes Villefranche-de-Conflent

Journées du matrimoine « Qui prend soin de nous ? » Salle des Fêtes Villefranche-de-Conflent samedi 20 septembre 2025.

Journées du matrimoine « Qui prend soin de nous ? » Samedi 20 septembre, 14h00 Salle des Fêtes Pyrénées-Orientales

Tarifs après-midi : participation libre et nécessaire. Tarif soirée : 8€. Buvette et restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T23:59:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

3ᵉ édition des Journées du matrimoine – BEAU BRUIT & Collectif LA CLÉ

Les Journées du matrimoine nous invitent à interroger la mémoire de nos mères, grands-mères et, plus largement, des femmes. Elles mettent en lumière les traces de ce qu’elles créent et transmettent.

En continu

  • Exposition de broderies
  • Librairie thématique
  • Stand de plantes médicinales
  • Média Girls don’t cry

Les ateliers – de 14h à 17h

Salon d’écoute de podcasts – “Qui prend soin de nous ?” (Beau Bruit)
Broussailles, ateliers de l’intime avec Géraldine Stringer, Ninon De Graaff, Julie Roussillon : table ronde, broderie et captures sonores sur le thème de l’érotisme au féminin. (À partir de 16 ans)

Atelier bien-être & plantes médicinales (Sauvages et cultivées)
Exploration des usages des plantes aromatiques et médicinales à travers démonstrations, échanges et dégustations.

Atelier à visée philosophique (Le fil à philo, Blandine Margoux)

14h : Si j’ai la trouille, est-ce que je suis une mauviette ? (5–11 ans)

15h30 : La vulnérabilité a-t-elle un sexe ? (10–16 ans)

Autres rendez-vous – dès 17h

17h : Rencontre-dédicace avec l’autrice Nepthys Zwer (librairie La Libambulle)

18h : Transmission d’un chant militant (Chorale féministe et antifasciste de Prades)

19h30 : La Dona donna – sortie de résidence (Cies Encima & Las Lolas)
Création pluridisciplinaire (théâtre & danse) interrogeant la place des femmes dans la société et dans leurs territoires. (À partir de 12 ans)

Dès 21h – BOOM BOUM BOOM – soigne ton dancefloor !

Avec Weronika, Tbilisi, Hope4grace
MatriGirlyElectroMixParty : trois sets gagnants pour se déhancher – Future Garage, House, Nu Disco, Twerk, Indie Dance, Abstract Hip-Hop…
De la sororité, des paillettes, du soin aux BPM, pour se serrer dans les bras, se célébrer et danser à l’infini.

Consultez le programme complet

Salle des Fêtes 21 rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-de-Conflent Villefranche-de-Conflent 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie https://collectiflacle.org/ https://www.villefranchedeconflent.fr/;https://www.facebook.com/collectiflacle [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/beau-bruit/evenements/boom-boum-boom »}] [{« link »: « https://collectiflacle.org/ »}] Gare SNCF – Parkings – Bus.
Ateliers et DJ set

© Stefania Arcieri – Collectif LaClé