Journées du matrimoine « Qui prend soin de nous ? » Samedi 20 septembre, 14h00 Salle des Fêtes Pyrénées-Orientales
Tarifs après-midi : participation libre et nécessaire. Tarif soirée : 8€. Buvette et restauration sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T23:59:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T23:59:00
3ᵉ édition des Journées du matrimoine – BEAU BRUIT & Collectif LA CLÉ
Les Journées du matrimoine nous invitent à interroger la mémoire de nos mères, grands-mères et, plus largement, des femmes. Elles mettent en lumière les traces de ce qu’elles créent et transmettent.
En continu
- Exposition de broderies
- Librairie thématique
- Stand de plantes médicinales
- Média Girls don’t cry
Les ateliers – de 14h à 17h
Salon d’écoute de podcasts – “Qui prend soin de nous ?” (Beau Bruit)
Broussailles, ateliers de l’intime avec Géraldine Stringer, Ninon De Graaff, Julie Roussillon : table ronde, broderie et captures sonores sur le thème de l’érotisme au féminin. (À partir de 16 ans)
Atelier bien-être & plantes médicinales (Sauvages et cultivées)
Exploration des usages des plantes aromatiques et médicinales à travers démonstrations, échanges et dégustations.
Atelier à visée philosophique (Le fil à philo, Blandine Margoux)
14h : Si j’ai la trouille, est-ce que je suis une mauviette ? (5–11 ans)
15h30 : La vulnérabilité a-t-elle un sexe ? (10–16 ans)
Autres rendez-vous – dès 17h
17h : Rencontre-dédicace avec l’autrice Nepthys Zwer (librairie La Libambulle)
18h : Transmission d’un chant militant (Chorale féministe et antifasciste de Prades)
19h30 : La Dona donna – sortie de résidence (Cies Encima & Las Lolas)
Création pluridisciplinaire (théâtre & danse) interrogeant la place des femmes dans la société et dans leurs territoires. (À partir de 12 ans)
Dès 21h – BOOM BOUM BOOM – soigne ton dancefloor !
Avec Weronika, Tbilisi, Hope4grace
MatriGirlyElectroMixParty : trois sets gagnants pour se déhancher – Future Garage, House, Nu Disco, Twerk, Indie Dance, Abstract Hip-Hop…
De la sororité, des paillettes, du soin aux BPM, pour se serrer dans les bras, se célébrer et danser à l’infini.
Consultez le programme complet
Salle des Fêtes 21 rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-de-Conflent Villefranche-de-Conflent 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie
Ateliers et DJ set
© Stefania Arcieri – Collectif LaClé