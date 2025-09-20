Journées du matrimoine « Qui prend soin de nous ? » Salle des Fêtes Villefranche-de-Conflent

Journées du matrimoine « Qui prend soin de nous ? » Salle des Fêtes Villefranche-de-Conflent samedi 20 septembre 2025.

Tarifs après-midi : participation libre et nécessaire. Tarif soirée : 8€. Buvette et restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

3ᵉ édition des Journées du matrimoine – BEAU BRUIT & Collectif LA CLÉ

Les Journées du matrimoine nous invitent à interroger la mémoire de nos mères, grands-mères et, plus largement, des femmes. Elles mettent en lumière les traces de ce qu’elles créent et transmettent.

En continu

Exposition de broderies

Librairie thématique

Stand de plantes médicinales

Média Girls don’t cry

Les ateliers – de 14h à 17h

Salon d’écoute de podcasts – “Qui prend soin de nous ?” (Beau Bruit)

Broussailles, ateliers de l’intime avec Géraldine Stringer, Ninon De Graaff, Julie Roussillon : table ronde, broderie et captures sonores sur le thème de l’érotisme au féminin. (À partir de 16 ans)

Atelier bien-être & plantes médicinales (Sauvages et cultivées)

Exploration des usages des plantes aromatiques et médicinales à travers démonstrations, échanges et dégustations.

Atelier à visée philosophique (Le fil à philo, Blandine Margoux)

14h : Si j’ai la trouille, est-ce que je suis une mauviette ? (5–11 ans)

15h30 : La vulnérabilité a-t-elle un sexe ? (10–16 ans)

Autres rendez-vous – dès 17h

17h : Rencontre-dédicace avec l’autrice Nepthys Zwer (librairie La Libambulle)

18h : Transmission d’un chant militant (Chorale féministe et antifasciste de Prades)

19h30 : La Dona donna – sortie de résidence (Cies Encima & Las Lolas)

Création pluridisciplinaire (théâtre & danse) interrogeant la place des femmes dans la société et dans leurs territoires. (À partir de 12 ans)

Dès 21h – BOOM BOUM BOOM – soigne ton dancefloor !

Avec Weronika, Tbilisi, Hope4grace

MatriGirlyElectroMixParty : trois sets gagnants pour se déhancher – Future Garage, House, Nu Disco, Twerk, Indie Dance, Abstract Hip-Hop…

De la sororité, des paillettes, du soin aux BPM, pour se serrer dans les bras, se célébrer et danser à l’infini.

Consultez le programme complet

Salle des Fêtes 21 rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-de-Conflent Villefranche-de-Conflent 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie

Ateliers et DJ set

© Stefania Arcieri – Collectif LaClé