Journées du Matrimoine : visite guidée et impromptu musical par Amadè & Tarik, ARA – Autour des Rythmes Actuels, Roubaix

Informations pratiques

Journées du Matrimoine : visite guidée et impromptu musical par Amadè & Tarik Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 ARA – Autour des Rythmes Actuels Nord

Gratuit, réservation fortement conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Journées du Matrimoine à l’ARA

À l’ARA, il y a un ancien boudoir, les cellules d’un ancien commissariat, des salles de cours de musique… et bien d’autres trésors historiques !

Édifié à la fin du XIXe siècle pour une grande famille du textile roubaisien, cet hôtel particulier a connu une vie mouvementée : demeure bourgeoise « entre cour et jardin » aux salons ornés, occupé durant la Seconde Guerre mondiale, puis commissariat central de Roubaix jusqu’en 1990. Menacé de, le site est sauvé in extremis en 1999 grâce à son inscription à l’inventaire complémentaire des Monuments Historiques.

Au gré des familles et institutions qui ont foulé sa cour et ses couloirs, découvrez l’itinéraire singulier de ce lieu, aujourd’hui réinventé pour la musique et les pratiques artistiques. Espace de transmission ouvert à toutes et tous, le 301 fait aujourd’hui entendre les musiciennes d’aujourd’hui, inscrivant leurs voix dans un matrimoine vivant et en cours d’écriture.

Tout au long de la visite, des créations sonores issues des projets de l’ARA et des archives viennent faire résonner les espaces, entre mémoire du lieu et usages actuels.

Visite guidée

Menées par les bénévoles de l’ARA, ces visites retracent la vie mouvementée de l’hôtel particulier Prouvost-Lepoutre.

Au détour de l’ancien salon de musique, dit « la Rotonde », partagez un impromptu musical autour d’un duo d’artistes accompagnés par l’ARA dans le cadre du dispositif Tour de Chauffe 2025 : « Amadè & Tarik ».

AMADÈ & TARIK

R&B hybride solaire et résolument scénique

Amadè Nervet Lansoud Soukate – Chant / Tarik Salhi – Piano | Accompagné par l’ARA dans le cadre de Tour de Chauffe 2025.

Amadè, chanteuse mêlant R&B, soul et héritages classiques, porte le prénom de sa grand-mère comme un geste de transmission intime. À ses côtés, Tarik tisse au piano un accompagnement précis et ouvert, nourri de jazz et d’influences contemporaines. Ensemble, ils construisent une performance vivante, qui fait dialoguer instruments et textures actuelles, groove et poésie, autour d’une voix soul et d’un piano à la signature marquée.

14h30 et 16h30 (durée 1h par visite)

Gratuit, réservation fortement conseillée : accueil@ara-asso.fr / 03 20 28 06 50

Découvrez aussi l’ARA à l’occasion d’une visite libre et d’un concert We Loft Session de Jour Blanc (en partenariat avec La Cave aux Poètes).

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/visite-guidee-et-musicale-journee-europeennes-du-patrimoine »}] [{« link »: « mailto:accueil@ara-asso.fr »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/8453283_journees-du-matrimoine-visitez-lara?nc%5Bstate%5D%5B0%5D=2&nc%5Bsort%5D=lastTimingWithFeatured.asc&nc%5Brelative%5D%5B0%5D=current&nc%5Brelative%5D%5B1%5D=upcoming&nc%5Bfrom%5D=0&nc%5Bfirst%5D=true »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/28085123_journees-du-matrimoine-concert-we-loft-session-avec-jour-blanc?nc%5Bstate%5D%5B0%5D=2&nc%5Bsort%5D=lastTimingWithFeatured.asc&nc%5Brelative%5D%5B0%5D=current&nc%5Brelative%5D%5B1%5D=upcoming&nc%5Bfrom%5D=2 »}]

Au détour d’un salle à l’occasion des visites guidées de l’ARA, vivez un moment hors du temps dans un lieu magique avec Amadè & Tarik JEP 2026 Journées du Patrimoine

Amadè & Tarik