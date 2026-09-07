Journées du Matrimoine : visitez l’ARA, ARA – Autour des Rythmes Actuels, Roubaix

Informations pratiques

Journées du Matrimoine : visitez l’ARA Samedi 19 septembre, 14h00 ARA – Autour des Rythmes Actuels Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Journées du Matrimoine à l’ARA

À l’ARA, il y a un ancien boudoir, les cellules d’un ancien commissariat, des salles de cours de musique… et bien d’autres trésors historiques !

Édifié à la fin du XIXe siècle pour une grande famille du textile roubaisien, cet hôtel particulier a connu une vie mouvementée : demeure bourgeoise « entre cour et jardin » aux salons ornés, occupé durant la Seconde Guerre mondiale, puis commissariat central de Roubaix jusqu’en 1990. Menacé de, le site est sauvé in extremis en 1999 grâce à son inscription à l’inventaire complémentaire des Monuments Historiques.

Visites libres de l’ARA

Au gré des familles et institutions qui ont foulé sa cour et ses couloirs, découvrez l’itinéraire singulier de ce lieu, aujourd’hui réinventé pour la musique et les pratiques artistiques. Espace de transmission ouvert à toutes et tous, le 301 fait aujourd’hui entendre les musiciennes d’aujourd’hui, inscrivant leurs voix dans un matrimoine vivant et en cours d’écriture.

Tout au long de la visite, des créations sonores issues des projets de l’ARA et des archives viennent faire résonner les espaces, entre mémoire du lieu et usages actuels.

Visites en entrée libre, un livret d’accueil vous sera fourni afin d’éclairer l’histoire de chacune des salles du bâtiment.

de 14h00 à 18h00

Gratuit sans réservation

Découvrez aussi l’ARA à l’occasion d’une visite guidée musicale avec Amadè & Tarik et d’un concert We Loft Session de Jour Blanc (en partenariat avec La Cave aux Poètes).

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/99447660_journees-du-matrimoine-visite-guidee-et-impromptu-musical-par-amade-and-tarik?nc%5Bstate%5D%5B0%5D=2&nc%5Bsort%5D=lastTimingWithFeatured.asc&nc%5Brelative%5D%5B0%5D=current&nc%5Brelative%5D%5B1%5D=upcoming&nc%5Bfrom%5D=1 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/28085123_journees-du-matrimoine-concert-we-loft-session-avec-jour-blanc?nc%5Bstate%5D%5B0%5D=2&nc%5Bsort%5D=lastTimingWithFeatured.asc&nc%5Brelative%5D%5B0%5D=current&nc%5Brelative%5D%5B1%5D=upcoming&nc%5Bfrom%5D=2 »}]

La bâtiment qui accueille l’ARA est riche en histoires : tour à tour maison de maître, commissariat puis lieu de de musiques, découvrez cet endroit autrement ! Journées du Patrimoine Journées du Matrimoine

Erwan Le Moigne