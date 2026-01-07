Journées du modélisme

Les 11 et 12 avril, le Gymnase Jean Roblin à Châtillon-sur-Loire devient le terrain de jeu des passionnés de modélisme à l’occasion de la journée portes ouvertes organisée par l’association À Fond les Manettes. Véhicules radiocommandés, avions miniatures, bateaux et circuits impressionnants seront à l’honneur, offrant des démonstrations captivantes et des moments riches en sensations. Cette exposition permet de découvrir la précision et la technicité de ces modèles réduits, tout en échangeant avec des passionnés et des experts du domaine. Un événement idéal pour les familles et les curieux, petits et grands, qui souhaitent admirer de véritables œuvres d’art en mouvement. Entrée libre pour un week-end placé sous le signe de la découverte et du spectacle. .

Rue de la Boyaudière Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 68 71 57

English :

On April 5 and 6, the Gymnase Jean Roblin in Châtillon-sur-Loire hosts the Modèles Réduits open day with the association À Fond les Manettes! Discover spectacular demonstrations and chat with enthusiasts. A free family event not to be missed!

L’événement Journées du modélisme Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX