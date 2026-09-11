Journées du patimoine, visite de la ferme Mohair du Val de Deûle, Mohair du Val de Deûle 21 rue de Comines 59890 Quesnoy sur Deûle, Quesnoy-sur-Deûle

Informations pratiques

Journées du patimoine, visite de la ferme Mohair du Val de Deûle Dimanche 20 septembre, 10h00 Mohair du Val de Deûle 21 rue de Comines 59890 Quesnoy sur Deûle Nord

enfants accompagnés d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes à l’occasion des journées du patrimoine, visite libre de l’élevage de chèvres angora, ouverture de la boutique sans rdv, démonstration de filage au rouet, vente de laine mohair en pelotes ou articles confectionnés, vente de savons au lait de chèvres et cosmétiques, galerie photos de l’origine de la ferme à ce jour de 10 h à 18h le dimanche 20 septembre

Mohair du Val de Deûle 21 rue de Comines 59890 Quesnoy sur Deûle 21 rue de Comines 59890 Quesnoy sur Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France 0640445130 http://www.mohair-du-val-de-deule.fr Portes ouvertes à l’occasion des journées du patrimoine, entrée gratuite, visite libre de l’élevage, ouverture de la boutique, sans rdv – Élevage de chèvres angora, production de laine mohair- vente de laine et savons au lait de chèvres liane 90 arrêt quesnoy mairie – bus 76 – 81 arrêt quesnoy centre

Portes ouvertes à l’occasion des journées du patrimoine, visite libre de l’élevage de chèvres angora, ouverture de la boutique sans rdv, démonstration de filage au rouet, vente de laine mohair en ou…

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