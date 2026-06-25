Journées du Patrimoine · Archéologie Moulins, rasette, truelle & compagnie Chantelle
Journées du Patrimoine · Archéologie Moulins, rasette, truelle & compagnie Chantelle samedi 19 septembre 2026.
Chantelle
Journées du Patrimoine · Archéologie Moulins, rasette, truelle & compagnie
Moulin des Pierres Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées européennes du patrimoine, le Moulin des Pierres ouvre grand ses portes fouilles, contes, jeu de piste, exposition et initiations à la taille de pierre, céramologie, archéozoologie…
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Moulin des Pierres Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 63 30 chantelle@vdstourisme.com
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English :
For European Heritage Days, the Moulin des Pierres is opening its doors wide: archaeological excavations, storytelling, a scavenger hunt, an exhibition, and introductory workshops on stone carving, ceramology, and archaeozoology…
L’événement Journées du Patrimoine · Archéologie Moulins, rasette, truelle & compagnie Chantelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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