Chantelle

Journées du Patrimoine · Archéologie Moulins, rasette, truelle & compagnie

Moulin des Pierres Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Moulin des Pierres ouvre grand ses portes fouilles, contes, jeu de piste, exposition et initiations à la taille de pierre, céramologie, archéozoologie…

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Moulin des Pierres Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 63 30 chantelle@vdstourisme.com

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English :

For European Heritage Days, the Moulin des Pierres is opening its doors wide: archaeological excavations, storytelling, a scavenger hunt, an exhibition, and introductory workshops on stone carving, ceramology, and archaeozoology…

L’événement Journées du Patrimoine · Archéologie Moulins, rasette, truelle & compagnie Chantelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule