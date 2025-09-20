JOURNÉES DU PATRIMOINE & 1 000 ANS DE PERPIGNAN VISITE HISTORIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-LE-VIEUX ET DE LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE Perpignan
JOURNÉES DU PATRIMOINE & 1 000 ANS DE PERPIGNAN VISITE HISTORIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-LE-VIEUX ET DE LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE Perpignan samedi 20 septembre 2025.
Pyrénées-Orientales
JOURNÉES DU PATRIMOINE & 1 000 ANS DE PERPIGNAN VISITE HISTORIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-LE-VIEUX ET DE LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE Impasse Cité Bartissol Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
2025-09-21
Église Saint-Jean-le-Vieux et Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
.
Impasse Cité Bartissol
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 32 92 archives@mairie-perpignan.com
English :
? Saint-Jean-le-Vieux Church and Saint-Jean-Baptiste Cathedral
German :
? Kirche Saint-Jean-le-Vieux und Kathedrale Saint-Jean-Baptiste
Italiano :
? Chiesa di Saint-Jean-le-Vieux e Cattedrale di Saint-Jean-Baptiste
Espanol :
? Iglesia de Saint-Jean-le-Vieux y Catedral de Saint-Jean-Baptiste
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE & 1 000 ANS DE PERPIGNAN VISITE HISTORIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-LE-VIEUX ET DE LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE Perpignan a été mis à jour le 2025-01-20 par PERPIGNAN TOURISME