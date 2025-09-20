Journées du Patrimoine 2025 à BARBONVAL 1ère participation Les Septvallons

Journées du Patrimoine 2025 à BARBONVAL 1ère participation Les Septvallons samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine 2025 à BARBONVAL 1ère participation

Les Septvallons Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’église Saint Pierre de Barbonval (02)

Barbonval, qui a été le plus petit village de l’Aisne jusque 1972, est au coeur de la commune de « Les Sepvallons », le village aux huit églises.

L’église Saint Pierre avec son clocher peigne qui compte parmi les quelques rares églises de ce type dans l’Aisne ouvre ses portes. Les vingt habitants du hameau et les élus des Septvallons vous invitent à découvrir quelques belles pages d’histoire du village (panneaux d’exposition et commentaires)

Visite libre 0 .

Les Septvallons 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 51 74 35 90 barbonval.pages.histoire@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine 2025 à BARBONVAL 1ère participation Les Septvallons a été mis à jour le 2025-09-07 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois