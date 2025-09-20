Journées du patrimoine 2025 à Chézy-sur-Marne Chézy-sur-Marne

Chézy-sur-Marne Aisne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les associations Si Chézy m’était conté et la Compagnie d’Arc de Chézy sur Marne seront présentes à Chézy sur Marne pour animer les journées du patrimoine et vous accueillir les 20 et 21septembre 2025.

Au programme

– Présentation de l’ancienne horloge monumentale restaurée de l’église Saint Martin:

– Présentation de la restauration, de son fonctionnement, datation et estimation du cout de l’époque, accompagnée d’une miniconférence sur la mesure du temps ,

– Visite guidée du centre historique du village,

– Visite commentée de la salle de la Compagnie d’Arc et du jeu.

Durée estimée 1h30mn Animation et visites gratuites,

Séances planifiées

Samedi à 10h30 et à 14h30

Dimanche à 10h30 et à 14h30

Rendez-vous place de la mairie (devant le cabinet médical / la supérette)

Il est prudent de réserver sa participation (par mail à si.chezy.m@gmail.com )

Nota La seule visite de la salle de la Compagnie d’arc sera possible les samedi et dimanche de 10h à 18h.

Source Mairie de Chézy-sur-Marne 0 .

Chézy-sur-Marne 02570 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 80 29

