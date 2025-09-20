Journées du Patrimoine 2025 à Lorient et ses alentours Lorient

Lorient Morbihan

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Il y a toujours à voir et à faire le week-end des Journées du Patrimoine à Lorient et alentours. D’autant que c’est sur ce week-end là que des sites sont ouverts exceptionnellement au public (Réservoir d’eau dans l’Enclos du Port, Tour de l’Église Saint-Louis, certaines demeures années 1930 ou années 1950). D’autres incontournables situés à Lorient La Base comme la Cité de la Voile Eric Tabarly ou le sous-marin Flore se visite aussi pendant ce week-end Journées du Patrimoine à Lorient Bretagne Sud. Les communes alentours de Lorient proposent de belles visites également pendant ce week-end des Journées du Patrimoine (comme la Villa de l’Amiral à Larmor-Plage). .

Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 2 97 84 78 00

