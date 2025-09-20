Journées du patrimoine 2025 à Saint-Règle Saint-Règle

Lors des journées du patrimoine 2025 le 20 et 21 septembre, l’Eglise Saint-Paul est ouverte en visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Rue du Petit Pont Saint-Règle 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 41 21

English :

During Heritage Days 2025 on September 20 and 21, Saint-Paul Church is open to the public from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm.

German :

Während der Tage des Kulturerbes 2025 am 20. und 21. September ist die Kirche Saint-Paul von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr für freie Besichtigungen geöffnet.

Italiano :

Durante le Giornate del Patrimonio del 2025, il 20 e 21 settembre, la Chiesa di San Paolo è aperta al pubblico dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Espanol :

Durante las Jornadas del Patrimonio 2025, los días 20 y 21 de septiembre, la iglesia de San Pablo estará abierta al público de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 horas.

