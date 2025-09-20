Journées du Patrimoine 2025 à Souvigny de Touraine Souvigny-de-Touraine
Journées du Patrimoine 2025 à Souvigny de Touraine Souvigny-de-Touraine samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine 2025 à Souvigny de Touraine
Souvigny-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le samedi 20 septembre 2025, venez profiter des journées du patrimoines à Souvigny de Touraine.
Le samedi 20 septembre 2025, venez profiter des journées du patrimoines à Souvigny de Touraine.
A cette occasion, le pays d’art et d’histoire vous convie pour une visite inédite d’un site surprise.
Rendez vous devant l’église de Souvigny de Touraine à 11h ou 14h30.
Environ 1 heure de visite.
Véhicule personnel indispensable pour rejoindre ensuite le site surprise de la visite.
Inscription préalable obligatoire nombre de places limité. .
Souvigny-de-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 27 06 mairie@souvignydetouraine.fr
English :
On Saturday, September 20, 2025, come and enjoy Heritage Days at Souvigny de Touraine.
German :
Genießen Sie am Samstag, dem 20. September 2025, die Tage des Kulturerbes in Souvigny de Touraine.
Italiano :
Sabato 20 settembre 2025, venite a vivere le Giornate del Patrimonio a Souvigny de Touraine.
Espanol :
El sábado 20 de septiembre de 2025, venga a disfrutar de las Jornadas del Patrimonio en Souvigny de Touraine.
L’événement Journées du Patrimoine 2025 à Souvigny de Touraine Souvigny-de-Touraine a été mis à jour le 2025-08-23 par OFFICE AMBOISE