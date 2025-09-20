Journées du Patrimoine 2025 à Souvigny de Touraine Souvigny-de-Touraine

Souvigny-de-Touraine Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20

Le samedi 20 septembre 2025, venez profiter des journées du patrimoines à Souvigny de Touraine.

A cette occasion, le pays d’art et d’histoire vous convie pour une visite inédite d’un site surprise.

Rendez vous devant l’église de Souvigny de Touraine à 11h ou 14h30.

Environ 1 heure de visite.

Véhicule personnel indispensable pour rejoindre ensuite le site surprise de la visite.

Inscription préalable obligatoire nombre de places limité. .

Souvigny-de-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 27 06 mairie@souvignydetouraine.fr

English :

On Saturday, September 20, 2025, come and enjoy Heritage Days at Souvigny de Touraine.

German :

Genießen Sie am Samstag, dem 20. September 2025, die Tage des Kulturerbes in Souvigny de Touraine.

Italiano :

Sabato 20 settembre 2025, venite a vivere le Giornate del Patrimonio a Souvigny de Touraine.

Espanol :

El sábado 20 de septiembre de 2025, venga a disfrutar de las Jornadas del Patrimonio en Souvigny de Touraine.

