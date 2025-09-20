Journées du Patrimoine 2025 à Tarascon Chapelle Saint Gabriel Prieuré de Lansac École du Petit Castelet Tarascon

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. Chapelle Saint Gabriel Prieuré de Lansac École du Petit Castelet Château du Roi René -Les Cordeliers Musée d'Art et d'Histoire Centre ville Tarascon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le Patrimoine Architectural est le thème des Journées européennes du patrimoine 2025 !

Découvrez ou redécouvrez en famille ou entre amis, la richesse du patrimoine architectural de Tarascon dans différents lieux, en centre ville et monuments de la ville, avec des expositions, des visites guidées et des animations ! Les archives sortent leur réserve à la Médiathèque ! Souleïado ouvre les portes de son Musée du textile provençal au sein de l’hôtel d’Ayminy, hôtel sur cour du XVème siècle ! .

Chapelle Saint Gabriel Prieuré de Lansac École du Petit Castelet Château du Roi René -Les Cordeliers Musée d’Art et d’Histoire Centre ville Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

English :

Architectural Heritage is the theme of the 2025 European Heritage Days!

German :

Architektonisches Erbe ist das Thema der Europäischen Tage des Denkmals 2025!

Italiano :

Il patrimonio architettonico è il tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2025!

Espanol :

El patrimonio arquitectónico es el tema de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

