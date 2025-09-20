Journées du Patrimoine 2025 Atelier culinaire du Moyen-Âge au Palais des Evêques de Saint Lizier Route de Montjoie Saint-Lizier

Journées du Patrimoine 2025 Atelier culinaire du Moyen-Âge au Palais des Evêques de Saint Lizier

Route de Montjoie Palais des évêques Saint-Lizier Ariège

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

L’atelier sensoriel nous parle de saveurs, de goûts, d’épices et d’aromates, de savoir-faire, mais aussi de diététique, de voyage, de religion, de saison, de convivialité, de plaisir, de partage.

Route de Montjoie Palais des évêques Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie +33 5 61 05 10 10 info@sites-touristiques-ariege.fr

English :

The sensory workshop talks about flavors, tastes, spices and herbs, know-how, but also dietetics, travel, religion, seasons, conviviality, pleasure and sharing.

German :

Die Sinneswerkstatt erzählt uns von Aromen, Geschmäckern, Gewürzen und Aromaten, von Fachwissen, aber auch von Diätetik, Reisen, Religion, Jahreszeiten, Geselligkeit, Genuss und Teilen.

Italiano :

Il laboratorio sensoriale parla di sapori, gusti, spezie ed erbe, know-how, ma anche di dietetica, viaggi, religione, stagioni, convivialità, piacere e condivisione.

Espanol :

El taller sensorial habla de sabores, gustos, especias y hierbas, saber hacer, pero también de dietética, viajes, religión, estaciones, convivencia, placer y compartir.

