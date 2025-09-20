Journées du patrimoine 2025 Bazeilles-sur-Othain Église Saint-Martin Bazeilles-sur-Othain
Église Saint-Martin 3 D207A Bazeilles-sur-Othain Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025
Route des maitres-autels dans le Pays de Montmédy, visite libre et gratuite de l’église de 9h à 18h.Tout public
Église Saint-Martin 3 D207A Bazeilles-sur-Othain 55600 Meuse Grand Est +33 7 89 61 14 43
English :
Saturday 20 and Sunday 21 September 2025:
Route des maitres-autels dans le Pays de Montmédy, free tour of the church from 9am to 6pm.
German :
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2025
Route des maitres-autels dans le Pays de Montmédy, freie und kostenlose Besichtigung der Kirche von 9:00 bis 18:00 Uhr.
Italiano :
Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025:
Route des maitres-autels dans le Pays de Montmédy, visita gratuita della chiesa dalle 9.00 alle 18.00.
Espanol :
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025:
Route des maitres-autels dans le Pays de Montmédy, visita gratuita de la iglesia de 9 a 18 h.
