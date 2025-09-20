Journées du patrimoine 2025 Bazeilles-sur-Othain Église Saint-Martin Bazeilles-sur-Othain

Journées du patrimoine 2025 Bazeilles-sur-Othain Église Saint-Martin Bazeilles-sur-Othain samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine 2025 Bazeilles-sur-Othain

Église Saint-Martin 3 D207A Bazeilles-sur-Othain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Route des maitres-autels dans le Pays de Montmédy, visite libre et gratuite de l’église de 9h à 18h.Tout public

0 .

Église Saint-Martin 3 D207A Bazeilles-sur-Othain 55600 Meuse Grand Est +33 7 89 61 14 43

English :

Saturday 20 and Sunday 21 September 2025:

Route des maitres-autels dans le Pays de Montmédy, free tour of the church from 9am to 6pm.

German :

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2025

Route des maitres-autels dans le Pays de Montmédy, freie und kostenlose Besichtigung der Kirche von 9:00 bis 18:00 Uhr.

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025:

Route des maitres-autels dans le Pays de Montmédy, visita gratuita della chiesa dalle 9.00 alle 18.00.

Espanol :

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025:

Route des maitres-autels dans le Pays de Montmédy, visita gratuita de la iglesia de 9 a 18 h.

L’événement Journées du patrimoine 2025 Bazeilles-sur-Othain Bazeilles-sur-Othain a été mis à jour le 2025-09-17 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY