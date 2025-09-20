Journées du Patrimoine 2025 Commanderie Hospitalière de Soulomès Soulomès

Journées du Patrimoine 2025 Commanderie Hospitalière de Soulomès

Soulomès Lot

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Soulomès, village de caractère du Causse de Labastide-Murat, présente une ancienne commanderie des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église et l’ancienne commanderie sont ouverte au public. Plusieurs animations y sont proposées. .

Soulomès 46240 Lot Occitanie mairiedesoulomes@gmail.com

English :

Soulomès, a village of character on the Causse de Labastide-Murat, boasts a former commandery of the Hospitallers of Saint John of Jerusalem

German :

Soulomès, ein charaktervolles Dorf auf dem Causse de Labastide-Murat, präsentiert eine ehemalige Kommandantur der Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem

Italiano :

Soulomès, villaggio di carattere sulla Causse de Labastide-Murat, ospita un’antica commenda degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme

Espanol :

Soulomès, pueblo con carácter en la Causse de Labastide-Murat, alberga una antigua comandancia de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén

