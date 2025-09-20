Journées du Patrimoine 2025 Eglise Saint Jean de Narosse Santenay le Haut Santenay

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le hameau de Narosse au pied de la falaise des Trois-Croix, l’église du XIIIe siècle, avec un choeur voûté d’ogives multiples est une des premières églises de ce type greffée sur une structure romane. A l’intérieur, beau groupe en marbre de la Vierge à l’Enfant terrassant le dragon (1660), statues polychromes, fresque, litre et croix de consécration… .

Santenay le Haut Eglise Saint Jean de Narosse Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15 tourisme@ville-de-santenay.fr

