Journées du Patrimoine 2025 EXPO VIEUX OUTILS Place de l’église Champagnac-la-Noaille

Journées du Patrimoine 2025 EXPO VIEUX OUTILS

Place de l’église Café associatif Champagnac-la-Noaille Corrèze

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

L’Association CHEZ-NOUS A CHAMPAGNAC- LA-NOAILLE propose dans le cadre des Journées du Patrimoine 2025 une exposition sur les vieux outils de la vie quotidienne d’autrefois dans nos villages corréziens le dimanche 21 septembre de 10à 12h et de 14h à 18h

Lieu de l’expo Place de l’église au Café associatif La Conche à Champagnac-la Noaille

Entrée libre. .

Place de l’église Café associatif Champagnac-la-Noaille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 06 32 42

