journées du patrimoine 2025 manoir de longuefougere Torcé-Viviers-en-Charnie

journées du patrimoine 2025 manoir de longuefougere Torcé-Viviers-en-Charnie samedi 20 septembre 2025.

journées du patrimoine 2025 20 et 21 septembre manoir de longuefougere Mayenne

accès gratuit ; participation libre pour le concert du samedi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée toutes les heures avec les propriétaires des extérieurs du manoir et du rez-de-chaussée.

Le samedi 20, récital de musique avec l’ensemble Caravage à 16 heures (réservation préalable au 0675292409, nombre de places limitées)

libre participation

manoir de longuefougere Torcé-Viviers-en-Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Longuefougere Mayenne Pays de la Loire 0675292409

Journées européennes du patrimoine 2025

photo privée appartenant aux propriétaires