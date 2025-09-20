JOURNÉES DU PATRIMOINE 2025 Maraussan

Route de Béziers Maraussan Hérault

2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Visites commentées + concert (dimanche 10h et 15h)

Depuis les extérieurs (avant-cour, cour d’honneur) jusqu’à l’ancienne chapelle et aux fresques de la tour sud-ouest, le parcours retrace la chronologie des événements ayant marqué l’histoire du Château de Perdiguier, du XIII? siècle jusqu’à la Révolution française.

Visite commentée sans réservation. Horaires 10h et 15h, le samedi et le dimanche.

Le dimanche, dans la cour du château (pendant les visites de 10h et 15h), concert du trio de flûtes Tutti Fluti Les grands compositeurs du 13ème au 20ème siècle Estampies du XIVème siècle, œuvres de Quantz, Mattheson, Telemann, Hindemith, improvisations… .

Route de Béziers Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 90 37 44 info@domaineperdiguier.fr

English :

Guided tours + concert (Sunday 10 am and 3 pm)

German :

Kommentierte Führungen + Konzert (Sonntag 10 Uhr und 15 Uhr)

Italiano :

Visite guidate + concerto (domenica ore 10 e 15)

Espanol :

Visitas guiadas + concierto (domingos a las 10.00 y a las 15.00 horas)

