Journées du patrimoine 2025 Moulin Sorine Route de Chassagne Santenay

Route de Chassagne Moulin Sorine Santenay Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Moulin à vent du XIXe siècle fidèlement restauré en 1995.

Seul moulin à vent communal en état de fonctionnement de la région.

Très belle charpente en chêne, rouet en orme, toiture en châtaigner, système de pivot du toit, hauteur de la tour 8 m, poids du toit: 11t dont 2t d’ailes. .

Route de Chassagne Moulin Sorine Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15 tourisme@ville-de-santenay.fr

