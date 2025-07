Journées du Patrimoine 2025 Obernai

Journées du Patrimoine 2025 Obernai samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine 2025

Obernai Bas-Rhin

42èmes Journées du Patrimoine, découvrez les sites et les activités proposés à Obernai et au Pays de Sainte-Odile

A l’occasion de l’édition 2025 des Journées du Patrimoine, dans toute la France et au Pays de Sainte-Odile, un programme attractif vous sera proposé par des associations et des sites d’Obernai et du Pays de Sainte-Odile. .

English :

42nd Heritage Days, discover the sites and activities on offer in Obernai and the Pays de Sainte-Odile

German :

42. Tage des Kulturerbes, entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, die in Obernai und im Pays de Sainte-Odile angeboten werden

Italiano :

42a Giornata del Patrimonio, scoprite i siti e le attività proposte a Obernai e nel Pays de Sainte-Odile

Espanol :

42ª edición de las Jornadas del Patrimonio, descubra los lugares y actividades que ofrecen Obernai y el Pays de Sainte-Odile

