Journées du Patrimoine 2025 Ouverture du Parc d’Ognon Villers-Saint-Frambourg-Ognon

D120 Villers-Saint-Frambourg-Ognon Oise
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Dimanche 21 septembre de 10h à 18h, la parc d’Ognon sera ouvert gratuitement au public.
Sur place, un parcours fléché vous fera découvrir le parc historique et le parc botanique. Le parc a été dessiné au 17ème et 18ème siècle couvre plus de 50 hectares, protégé par un haut mur de pierres. 0 .
D120 Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60810 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 44 10
